Emergencia de La Guajira no tuvo argumentos: Corte

Sin embargo, a pesar de compartir algunos juicios que han generado esta crisis humanitaria, la decisión de la Corte, que no cayó bien la Casa de Nariño, concluyó que el “Gobierno no sustentó adecuadamente por qué los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento no eran idóneos ni suficientes para responder a la crisis que originó la declaratoria del estado de emergencia en La Guajira”.

En este sentido, el tribunal advirtió que el ejecutivo “no explicó por qué no hizo uso de la iniciativa legislativa, con mensaje de urgencia, para proponer al Congreso las medidas anunciadas en el Decreto Legislativo 1085 que deben ser adoptadas a través de ley”.