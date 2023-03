Comisionado de paz dice que Petro no tiene que ver con narcos de la paz total

"Sí existen indicios y serios rumores de que hay una negociación, un conjunto de abogados que se están beneficiando de la posibilidad de que narcotraficantes participen en la paz total”, afirmó, pero enfatizó en que “ni la oficina (del comisionado de paz) ni el presidente tienen en absoluto nada que ver con este tema”.

Frente a los cuestionamientos del fiscal Francisco Barbosa porque el comisionado al parecer no ha presentado las denuncias sobre este caso, aseveró: "Yo tengo las pruebas de que sí la presenté, pero no voy a entrar en una polémica con el fiscal. Yo sé que él ha dicho que es el segundo hombre más importante de Colombia, y si es así yo lo respeto, yo no estoy disputando poderes, yo estoy al servicio de un país que quiere la paz".