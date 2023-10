Daniel Quintero no descarta aspirar a la Presidencia de la República

Tres días han pasado desde que Daniel Quintero renunció a la alcaldía de Medellín para unirse a la campaña de Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía por el partido Independientes que busca “enfrentar al fico-uribismo”.

(Lea: Presidente Petro tiene la terna para elegir al nuevo alcalde de Medellín)

El excalde de Medellín confirmó este lunes que dentro de sus aspiraciones, tras su renuncia a dicho cargo, no descarta la posibilidad de apuntar a la Presidencia de la República, aunque hasta el momento no ha tomado una decisión final.

“Para no decirle mentiras, entonces yo mejor le digo, podría ser. Lo que sí le digo, lo que sí le digo es que estamos concentrados en Medellín. La batalla hoy es Medellín. La gente quiere que el programa de computadores que matrícula cero, que la lucha contra la corrupción no sea el fin de un proceso, sino sea el principio de una Medellín que tiene un futuro gigante, que hoy es la tercera mejor ciudad para visitero o preferida para visitar en el mundo, no estoy exagerando”, reveló Quintero en entrevista con Blu Radio.

(De su interés: PGN abrió indagación a alcaldesa de Bogotá y a senadora Angélica Lozano)

En su intervención, mencionó las especulaciones que rondaban sobre su renuncia a alcaldía de Medellín —que hoy es realidad— argumentando que se encontraba analizando la decisión por lo cual lo hizo público cuando consideró prudente.

“Lo primero es que no habíamos tomado la decisión en definitiva, es una decisión que se estaba pensando, que se estaba planeando, que se podía tomar”, explicó a Blu Radio.

(Lea además: ¿Buenas nuevas para la minería? Afirman que Gobierno comienza a escucharlos)

Otro de los temas que destacó fue los resultados de las encuestas de Invamer, tras contar con una desaprobación de 61.6 %. Aprovechó el espacio para destacar la reducción de desempleo, homicidios, entre otros aspectos a los que le hizo frente bajo su mandato.

“Según las encuestas de ustedes, Pero yo los invito a que me acompañen a la calle. Vamos, si fuera tan impopular, no se estarían preocupando tanto. Si fuera tan impopular, ¿Por qué tanta preocupación? Entonces, en teoría nos va a ir mal, pero nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien y (Juan Carlos) Upegi va a ser el próximo alcalde, porque la gente en la calle sí sabe cómo es la cosa”, afirmó Quintero a Blu Radio.