Cruz Verde suspenderá entrega de medicamentos No PBS para usuarios de Sanitas

La cadena de droguerías y farmacias manifestó que durante este periodo de tiempo ha venido asumiendo la totalidad de la carga financiera. Además indica que se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte laboratorios, que ha llevado como consecuencia a que Cruz Verde no cuente con disponibilidad para la dispensación de algunos productos.

“Al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos. Como consecuencia, en la actualidad Cruz Verde no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos como es el caso de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas”, señala la misiva.