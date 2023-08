EPS deben garantizar el derecho a la salud: Superintendencia de Salud

En medio del tenso panorama debido a la crisis develada por algunas EPS, la Superintendencia de Salud reiteró que los colombianos tienen derecho a “exigir una atención en salud digna”.

“Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el mensaje del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social es claro: las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS frente a Unidad de pago por capitación (UPC)”, sostuvo el superintendente Ulahy Beltrán.

El funcionario fue enfático al sostener que las EPS deben garantizar el aseguramiento de la población de acuerdo con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que reciben recursos del Estado.

Agregó que se viene adelantando un estricto seguimiento a la garantía de la prestación de los servicios a los afiliados y al buen uso de los recursos públicos del sistema. También expuso que se han intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control para una “garantía integral” del acceso al derecho a la salud.

“En este primer año de gestión se han intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control que propenden por la garantía integral del acceso al derecho fundamental a la salud, así como se han adoptado las medidas pertinentes para proteger del daño a los afiliados por falta de atención y a los recursos públicos destinados para el goce efectivo del derecho a la salud”, expuso.

Beltrán también sostuvo que se viene trabajando para lograr un sistema de salud “equitativo” y que cuente con mayor capacidad resolutiva, destacando la implementación de la nueva política para la gestión de los reclamos en salud de los usuarios.

Recordó que con esta nueva política, los reclamos de riesgo vital se deben resolver de fondo en máximo 24 horas por parte del vigilado, mientras que los de riesgo priorizado en 48 horas y, los de riesgo simple, cuentan con 72 horas para su resolución.