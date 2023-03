Concluyen los 3 días de diálogos en Los Pozos: hubo acuerdo

Pero líderes políticos se mostraron en desacuerdo. El ex candidato presidencial Federico Gutiérrez 'trinó': "No, señor ministro. Lo que ocurrió no es ninguna movilización social, ni mucho menos un 'cerco humanitario'".

Y la senadora María Fernanda Cabal, del CD, quien interpuso una demanda contra los manifestantes, cuestionó: "No relativice los actos delictivos que todos vimos. Degollar un policía es barbarie y hubo secuestro, no un 'cerco humanitario'".

Entre tanto, Petro, quien el sábado acompañó en las honras fúnebres a la familia del uniformado víctima, reiteró este domingo que "la muerte de Reinel Arévalo, campesino del Caquetá, es igualmente lamentable como la del subintendente Ricardo Monroy, también campesino de Boyacá. Se espera el resultado del examen legal de la causa de la muerte que determinará la investigación penal respectiva".