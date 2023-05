La sentencia judicial afecta mis derechos como ciudadano: contralor

Reclamó el contralor a la prensa hacer claridad acerca de que "no ha sido destituido, y les pido el favor a los medios que hagan claridad sobre esto, porque es la anulación de una elección", en la cual, añadió, "me excluyeron deliberadamente de una lista donde obtuve el primer puesto en conocimientos: la ley dice que para la elección del contralor prevalecerá el mérito y aún así el anterior Congreso me excluyó de la lista, ese mismo Congreso hizo una segunda lista en la cual resulté incluido y posteriormente este Congreso actual por decisiones judiciales acoge un procedimiento".

Insistió el jefe del ente de control fiscal: "No tengo que ver con la decisión del Congreso (...) Mi patrimonio es mi buen nombre y lo voy a defender. No me voy a quedar callado, no voy a poner en riesgo la estabilidad institucional pero voy a defender mi buen nombre".

Adelantó también que una vez quede ejecutoriada la sentencia del alto tribunal de lo contencioso administrativo asumirá de manera personal su defensa: "Voy a dedicar todo mi esfuerzo a dar esta batalla".

Además, el contralor reportó de su gestión, por ejemplo, que en ocho meses recuperó en cobro coactivo $352 mil millones, "que le han entrado al Presupuesto por la gestión del contralor, mientras que en los últimos cuatro años se recuperaron solo $211 mil millones, y hemos abierto cerca de 800 procesos de responsabilidad por $4 billones".