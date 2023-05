Consejo de Estado llama a Petro a no socavar la autonomía judicial

'El Consejo de Estado debe señalar que no considera que las expresiones del primer mandatario guarden relación con sus decisiones, pues la Corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala. También, se permite recordar, que las decisiones proferidas por esta Corporación, no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso", se lee en el comunicado del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

Agrega la alta corte que "ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. De otra parte, esas decisiones, como corresponde a las sentencias judiciales en un Estado de derecho, se encuentran sujetas a los recursos de ley".