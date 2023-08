Hay congresistas que reciben pago de gasolina y peajes: José Pe Hernández

Del sueldo de los senadores, que hoy está en 43 millones de pesos mensuales, a cada uno le entra 27 millones de pesos netos, teniendo en cuenta los descuentos e impuestos que establece la ley.

Pero el senador Jota Pe Hernández aprovechó su intervención para denunciar que a pesar del alto salario de los políticos en el Senado, hay algunos que están recibiendo cupos de gasolina y de peajes por parte de la Unidad Nacional de Protección y no por la Dirección Administrativa.

“No es la Dirección Administrativa del Senado, es la UNP y sí hay una lista de senadores y representantes que no solamente reciben cupos de gasolina, como si el salario no les alcanzara, sino que también reciben el pago de peajes”, dijo en primera instancia el congresista.

Agregó que “los nombres se van a decir cuando la UNP oficialmente me entregue los nombres de senadores y representantes, pero lo que sí es confirmado es que sí hay congresistas que reciben esos cupos, yo no puedo irresponsablemente salir a dar nombres de manera oficial, cuando la UNP me dé el documento, pues claro que los voy a revelar”.