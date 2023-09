Más de 2.500 desplazados en Nariño por combates entre ELN y disidencias

Así lo denunció este viernes la Defensoría del Pueblo que pidió "atención humanitaria" para comunidades de Samaniego y Santacruz que han sido víctimas de "desplazamiento y confinamiento".

"Tenemos un reporte de un desplazamiento de unas 2.800 personas de las zonas rurales de esos dos municipios de Nariño", indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.

La entidad advirtió de los enfrentamientos entre el EMC y el ELN en la Alerta Temprana de Inminencia 033 de 2023, a través de la que dio cuenta de los riesgos para esos municipios nariñenses.

El documento, que también señaló riesgos para la población de Linares (Nariño), detalló que el frente Franco Benavides del EMC de las disidencias de las FARC y la compañía Jaime 'Toño' Obando del ELN están "disputándose el control territorial y social".

Desde agosto se han presentado combates en la zona rural de Samaniego que se han expandido a Santacruz.

Camargo reiteró su mensaje a los actores armados de que la vida, integridad y tranquilidad de las comunidades deben ser preservadas.

"Mi llamado es a que los grupos, no solamente los que están en fases exploratorias y en conversaciones que han arrojado resultados significativos, también aquellos que no forman parte de las mesas, no se sigan afectando entre sí mismos", puntualizó.