Conductor de un camión de carga murió de forma extraña en Barrancabermeja

El sábado 11 de febrero, al llegar un parqueadero en Barrancabermeja, se bajó del carro agonizando, se quitó algunas de sus prendas y se tiró al suelo pidiendo auxilio.

Algunos de sus colegas empezaron a orar porque creían que se trataba de alguna maldición o brujería, “no sé qué le pasa” afirmó un conductor que se encontraba en el lugar de los hechos.

Carolina Escobar, esposa de la víctima, comentó haber hablado por video llamada durante 20 minutos antes de la inexplicable muerte, “Él estaba como exaltado. Lo noté asustado. Solo me preguntó que yo dónde estaba. Le respondí que estaba en la casa. Se dejó ver un poquito y se cortó la llamada. Lo volví a llamar, pero no me contestó” dijo en dialogó con El Tiempo.