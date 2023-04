Colombiano fue a buscar mejor vida a El Salvador y terminó preso

“Todos los días me acuesto y me pongo a llorar, no me lo dejan ver por ese régimen que hay allá”, expresó Eliana Potes, madre de Jose Antonio, a Noticias Uno.

De acuerdo con esta familia caleña, apenas Potes Cáez ingresó a El Salvador fue detenido sin justificación por los militares.

“Está capturado porque pertenece a la Mara 18 de Colombia, ¿dónde acá hay una Mara 18?, dijo Claudia Marcela García, pareja del joven colombiano.

Asimismo, Eliana Potes aseguró que su hijo solo tiene un tatuaje en el pecho, lo cual suponen sería la razón para la detención, ya que en Colombia no presenta antecedentes.

“Un solo tatuaje tiene es el nombre de mi mamá, la fecha en que nació y en que nos faltó”, puntualizó la mujer.