Colombiano preso en Tanzania saldrá tras pagar fianza recolectada en Twitter

“Quería ir a conocer África. Quería conocer las islas paradisiacas de Tanzania, Zanzíbar y Mafia, en el océano Indico. En el aeropuerto, por ser connacional colombiano, tomaron una represalia con él y lo arrestaron por sospecha de ingresar sobres ilegales para ese país”, relató Juan Carlos Ballesteros, hermano de Andrés, a ‘Semana’.

Al principio Andrés Ballesteros no entendía qué estaba ocurriendo, pues no dominaba el idioma de ese país, el suajili. Aunque lo recluyeron a los pocos días en la cárcel de Keko, él no imaginaba que iba a durar tanto tiempo privado de la libertad.

“Desde la cárcel de Keko mi hermano se pudo comunicar conmigo a través de una llamada por celular. Me dice que él cree que es una cuestión de revisar documentos, y al final, termina envuelto en una situación de narcotráfico. De allí en adelante comienza toda esta pesadilla”, contó Juan Carlos.