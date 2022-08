Senado aprueba debate por situación de emergencia de La Mojana

Advirtió en este sentido que lo que no se quiere es que la situación "se vuelva un barril sin fondo", por ello, agregó, "vamos a presentar las evidencias de una tragedia evitable que no se evitó y que hoy ha causado no solamente un detrimento en la economía de una región sino también una afectación a la calidad de vida de muchos pobladores".

Finalmente, pidió Correa a las autoridades locales y regionales activar los comités de emergencia para prevenir y no lamentar.