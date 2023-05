“Hubiera querido que el Metro fuera subterráneo, pero ya está contratado”

En medio de un encuentro nacional de jóvenes del Partido Alianza Verde el pasado sábado, la mandataria dijo que en 2019 Petro le pidió frenar el proyecto a cambio de su apoyo para las elecciones a la alcaldía, pero ella se negó.

“Sí, mi hermano, yo hubiera querido que fuera subterráneo, pero está contratado papá, no es un Metro de cartón querido, es un contrato de 24 billones de pesos. ¿Sabes cuánto cuesta conseguir 24 billones, papá? No sabes porque no los conseguiste”, le advirtió López a Petro.