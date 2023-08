“Voy a estar cerca del presidente”: Cielo Rusinque sobre su nuevo cargo

Otro de los temas que mencionó Cielo Rusinque fue los supuestos quebrantos de salud Gustavo Petro, asegurando que, en la actualidad, presenta una agenda movida.

“La verdad es que se especula mucho. Yo lo que sí creo es que tenía, y lo veíamos, y lo veía, lo vi en muchas ocasiones, una agenda demasiado cargada. No previendo que las reuniones que él adelanta, y me consta porque hice parte de esas reuniones muchas veces, él no tiene el afán por cumplir, por llevar cumplimientos como simbólicos, como formales de llegarle a la gente, sino que él siempre que llega a una reunión o a un espacio, quiere resolver de fondo los inconvenientes que se presentan”, expresó Rusinque a la emisora capitalina.