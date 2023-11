“Hemos logrado la liberación de 150 secuestrados en medio de los diálogos”

Y reconoció finalmente que con la Segunda Marquetalia "no tenemos más que una fase de exploración y un canal de comunicación humanitaria; con el Clan del Golfo "no tenemos ningún tipo de acercamiento más allá de lo exploratorio, porque no fue posible, como lo hizo el expresidente Uribe, lograr tener una reunión con los mandos de esa estructura armada en territorio nacional sin suspender órdenes de extradición" y con las Autodefensas de la Sierra "tenemos una propuesta con los pueblos originarios y que parte de la población".