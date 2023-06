Catalina Ortiz no descarta retirar su candidatura tras escándalo por montaje

En diálogo con periodistas de ‘Blu Radio’, la precandidata a la Alcaldía de Cali indicó que ella no conoce a Fernando Palechor, el actor de la agencia Mulatos que fue contratado para el video.

“Nunca en mi vida he visto al señor Palechor, no lo conozco, nunca he hablado con él, la primera vez que escuché su nombre fue ayer (...) Yo no engañé a nadie, yo conté lo que a mí me había pasado”, sostuvo.