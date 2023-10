Caso Pecci: expresidente paraguayo se pone a disposición de Fiscalía

El expresidente Horacio Cartes expresó su disposición a colaborar con la Fiscalía de Paraguay en la causa penal para investigar las declaraciones de Francisco Luis Correa, testigo en Colombia en el caso por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci y quien lo acusó a él y al presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", de planear el crimen.



Así lo dio a conocer este martes el abogado del exgobernante, Pedro Ovelar, quien presentó el pasado 11 de octubre junto a su colega Juan Verón un escrito ante los fiscales del Ministerio Público a cargo de esta causa.



Los abogados solicitan se les otorgue "intervención" en "calidad de defensores" de Cartes, quien gobernó Paraguay entre 2013 y 2018 y es el actual titular del gobernante Partido Colorado.



Además, señalan que el expresidente "se encuentra a entera disposición del Ministerio Público, a los fines que hubiere lugar".



"El interés principal es el esclarecimiento del hecho, su no participación en el crimen de Marcelo Pecci y, por sobre todas las cosas, que colaboremos en la celeridad de esas diligencias", declaró Ovelar al canal NPY.



En ese sentido, indicó que el objetivo es que la Fiscalía "pueda ir sobre los verdaderos instigadores" del crimen y ratificó que Cartes "está a disposición de la Fiscalía".



El pasado 9 de octubre, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, dispuso "la apertura de una causa penal" y conformar un equipo de fiscales a cargo de investigar "los hechos mencionados" por Correa.



En la resolución, Rolón señaló que Correa sostuvo el pasado 6 de octubre durante un interrogatorio que "el expresidente Horacio Cartes y Miguel Insfrán, alias 'Tío Rico', fueron los autores intelectuales del asesinato".



Ovelar afirmó este martes que Cartes "también está habilitado como persona sindicada a proponer diligencias y realizar diligencias".



"Y es lo que queremos nosotros hacer a partir de esto, es ser proactivos en pedir las informaciones que corroboren, por un lado, la no participación de él en el hecho y la falsedad del testimonio de Correa Galeano, en el aspecto que se relaciona con Horacio Cartes", puntualizó.



Sobre la posibilidad de que el exmandatario sea llamado a declarar, el abogado recordó que como senador vitalicio tiene "ciertos derechos y prerrogativas", pero aclaró que "él está a disposición para si es llamado y es necesario su testimonio".



"Eso se va a acordar con el Ministerio Público, la forma más conveniente para ellos hacer", agregó Ovelar, quien argumentó que la indagatoria es considerada "como medio general de defensa y no un acto procesal probatorio".



Consultado acerca de un eventual pedido de indagatoria a Cartes por parte de investigadores colombianos, el abogado aclaró que para ser indagado como procesado "solamente tiene que elegirse una jurisdicción y competencia".



En ese caso, consideró, "está echada la suerte, es en Paraguay".



No descartó, sin embargo, una colaboración entre los órganos de investigación de ambos países.



Pecci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado en mayo de 2022 por sicarios, cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, cercana a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, adonde viajó junto a su esposa, Claudia Aguilera, para su luna de miel.



"Tío Rico" fue detenido en febrero pasado en Brasil y extraditado el 19 de mayo a Paraguay, donde era requerido como parte de la operación "A Ultranza PY", la mayor contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.



Las autoridades colombianas han capturado en total a siete supuestos implicados en el asesinato de Pecci. También han tenido lugar detenciones en Venezuela y El Salvador.