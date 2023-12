“Hablen con mi hijo que él es un hombre mayor”: Canciller Leyva

“A ella, en un momento dado, le quitaron la visa americana. Entonces, yo le pregunté: ¿qué hubo de su visa? ¿Ya se la devolvieron? Ella me respondió que la había recuperado. Le pregunté por la visa de su hija y me respondió que no. Yo le dije que trataba de ayudarle. ¿Usted cree que después de haber tenido una conversación en los términos que ella dice, me hubiera puesto a sus órdenes?”, indicó.

Zamora –que se mostraba a favor de conciliar con la empresa Thomas Greg– reveló que en París, Francia, hubo una serie de reuniones entre el hijo del canciller Leyva, Jorge Leyva y el exfiscal Juan Carlos Losada para “cuadrar” el tema de la licitación.