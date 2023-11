Procuraduría investiga a 6 policías por ‘chuzadas’ en caso Laura Sarabia

"Los afectados son los mayores John Jairo López Tolosa y Luis Jeffersson Camacho Prada, el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza; el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y los patrulleros Dana Alejandra Canizales Bonilla y Jhon Fredy Morales Cárdenas", se lee.

El Ministerio Público advirtió que tras el hurto registrado en la casa de Sarabia se realizaron, ordenaron y/o permitieron las interceptaciones de las líneas telefónicas a nombre de Marelbys Meza, Fabiola Perea y un amigo de la primera, aparentemente con información documental que no correspondía a la realidad.

"Al parecer, el 30 de enero de 2023 un integrante del Grupo Investigativo contra Estructura Delincuencia Organizada Gredo, solicitó al Fiscal 191 Decoc Quibdó la interceptación de las líneas telefónicas de alias La Cocinera y alias La Madrina indicando que posiblemente eran integrantes del Clan del Golfo, según informe de una fuente de información no formal. No obstante, las líneas telefónicas no pertenecían a ninguno de los alias mencionados sino a las dos personas ya mencionadas", sostiene el reporte.