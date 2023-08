Las contradicciones en las versiones sobre el robo en casa de Laura Sarabia

Una de las primeras contradicciones presentes en las declaraciones del coronel Feria y la teniente Sandy se presentó cuando se les preguntó respecto al momento en el cual esta última se enteró de la pérdida del dinero.

De acuerdo con lo que reveló ‘Blu’, en su relato el coronel afirmó que Alvernia fue informada de lo ocurrido primero que él y que, de hecho, fue ella quien se lo dio a conocer a través de una llamada telefónica, mientras él se encontraba de servicio en Villa de Leyva, el 29 de enero del año en curso.

Al parecer, bajo la gravedad de juramento Feria dijo ante la PGN: “ella (la teniente Sandy) me llama que se había enterado a través del esposo de la doctora Laura sobre la pérdida de un dinero que iba al parecer en un bolso de la doctora Laura y que se le encomendó para que fuera a entregarlo a la residencia de la doctora Laura”

No obstante, es ahí precisamente donde su relato no concuerda con lo dicho por la teniente, quien, contrariamente, dio a entender ante la Procuraduría que, muy probablemente, Feria se habría enterado primero porque él se encontraba junto a Laura Sarabia, en medio de un evento de gobierno en Villa de Leyva, cuando esta le informó a ella, a través de mensajes de texto, que el dinero se había perdido.

“El día 29 siendo las 12:30 del día recibo un mensaje de parte de la doctora Laura donde ella me solicita: Teniente, quién entregó la maleta que me indicó el día viernes llevar a la casa? A lo que yo respondo; yo doctora, yo misma la entregué, posterior a esto ella me escribe: a quién se la había entregado, que si alguien la había abierto? Yo le dije que no, que así como ella la dejó en el carro, una vez se fue al viaje yo me desplacé a la casa y se la entregué a la empleada”, declaró la teniente.

Y agregó: “Yo al ver estas preguntas le dije: doctora, pasó algo? Ella me llama y me dice: sí teniente, lo que pasa es que se me perdió una bolsa negra que estaba en esa maleta. Entonces yo le dije: doctora esto no puede pasar, voy a realizar las coordinaciones pertinentes porque esto no puede pasar, voy a investigar qué pudo pasar”.