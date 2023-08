Crimen de Mauricio Leal: Fiscalía pide investigar a abogada de Jhonier Leal

Por su parte, el acusado Jhonier Leal indicó que no tenía conocimiento del problema de salud de su abogada mucho menos que solicitaría un nuevo aplazamiento.

“Con todo respeto, no tengo nada que manifestar. Hasta ahora me vengo a dar cuenta que mi doctora estaba enferma. No he tenido comunicación con ella hace muchos días y deseándole a ella que de verdad se mejore y que podamos darle ligereza a estas audiencias”, reseñó Leal.

Esta es la tercera vez que la abogada de Jhonier Leal se ausenta a una audiencia por razones médicas.