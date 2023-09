Bogotá: hombre mató a la perrita de su expareja golpeándola en el cráneo

Y agregó: “Empezó a hacernos como un juego psicológico, pero le pudo más la culpa, el sábado (22 de septiembre) este desgraciado le confiesa a la mamá que él era el que había matado a ‘Lolita’, pero que solo había sido de un ‘cocotazo’, cuando lo que utilizó fue sevicia”.

Por su parte, Any Nieto, la madre de la joven dueña del canino, indicó que el comportamiento del agresor es de un “asesino”

“Me la agredió, me la humilló, se burló de ella. Me la asesinó cruelmente a mi ‘Lolita’, sin compasión, como actúa un psicópata […] Se tomó la molestia de bajar de mi habitación del segundo piso a llegar al primero al fondo, esperando solamente a que como actuán los asesinos, a que saliera mi hija para luego masacrar a ‘Lolita’ y tapar su asesinado. […] Me la mató a golpes, no tuvo compasión”, puntualizó.

Finalmente, la mujer indica que al encontrar la escena del crimen, Villanueva les indicaban que llamaran a la Policía para dar con criminal.