Entró de forma inapropiada y aquí cumplimos la ley: Canciller sobre Guaidó

Frente al tema de Guaidó, quien manifestó públicamente este lunes estar interesado en participar de en la ‘Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela’, el ministro Leyva fue enfático en aclarar que él no tendrá dicha oportunidad porque “no está invitado”.

“Dónde está Guaidó, no se sabe. Obviamente no es que quiera participar, no está invitado”, afirmó.

Adicionalmente, aprovechó el momento para aclarar los rumores que se han esparcido por las redes, en los cuales se afirma que fue él el encargado de invitar a Guaidó a dicho encuentro. Frente a esto, el funcionario reiteró desconocer al expresidente interino del vecino país y señaló: “por ahí trascendió en algunas redes que yo lo había invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él”.

Finalmente, el canciller afirmó que la forma en la cual entró Juan Guaidó al país no fue la apropiada y aseguró que correrá riesgos si no aparece.

“Naturalmente, si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, señaló el ministro Leyva.

Noticia en desarrollo...