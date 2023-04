Por negarse a compartir su bebida joven fue asesinado en Bucaramanga

Aunque los familiares de Fuentes Murillo declararon por medio de redes sociales que el hecho habría ocurrido en un intento de robo, las autoridades descartaron el móvil tras percatar que en los videos de cámara de seguridad se nota la discusión que habría tenido el joven con los autores del crimen.

"El 70% de los homicidios que se han cometido en el 2023 es por intolerancia, es porque no me gusta que me diga mi vecino, o porque no me quiere dar una copa de aguardiente agreden, no puede pasar algo tan miserable”, agregó el general.