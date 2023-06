Benedetti le pide a la Fiscalía que tome medidas para proteger a su familia

Armando Benedetti, exembajador de Colombia ante Venezuela, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que tome medidas para proteger la integridad de su familia luego de haber recibido amenazas de personas "poderosas".

"Le pido a la Fiscalía que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas", dijo el exdiplomático barranquillero.

Renglón seguido, Benedetti reveló que va a salir del país; sin embargo, aclaró que se debe a un compromiso familiar.

"Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes", agregó.

Como se sabe, el exembajador de Colombia en Venezuela Armando dio marcha atrás en los últimos días y aseguró que "en un acto de debilidad y tristeza" se dejó llevar "por la rabia y el trago" cuando amenazó con revelar secretos de la campaña presidencial del presidente, Gustavo Petro, algo que desató una tormenta política en el país.

"He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago", indicó el que fuera embajador de Venezuela en un tuit.

Vale mencionar que la Revista Semana publicó el pasado domingo 4 de junio una serie de mensajes de audio enviados por el exembajador a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete de Petro, para expresarle su disconformidad por la demora de Petro en recibirlo en medio del escándalo de las interceptaciones telefónicas a una niñera.

También amenazó con revelar secretos de la financiación de la campaña presidencial de Petro, quien aseguró anoche que la misma no recibió dineros del narcotráfico y que todo se hizo con apego a la ley. "Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos", amenazó, iracundo, Benedetti.