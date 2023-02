Atentado en El Nogal: las heridas siguen abiertas 20 años después

Rodrigo Londoño, último comandante de las FARC y presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de la guerrilla, aseguró el año pasado que el atentado contra el Club El Nogal nunca debió haber ocurrido.

El exjefe guerrillero dijo que "no había justificación para esa bomba", que según las extintas FARC tenía como motivación las presuntas reuniones que tenían lugar en ese exclusivo club social de la capital colombiana entre paramilitares y políticos.

Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, aseguró desconocer "las razones que llevaron a compañeros de las FARC-EP a poner la bomba en el Nogal".

"Se decía que allí se reunía la exministra Marta Lucía Ramírez (que fue vicepresidenta y canciller en el Gobierno de Iván Duque) con paramilitares. No me consta, pero así fuera cierto, no era razón para cometer este crimen", alegó.