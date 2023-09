Asesinan sobrina de exministro de Hacienda víctima de feminicidio en México

Y agregó: “Ana María era una niña, en toda la extensión de la palabra, maravillosa. Tocaba todos los corazones con los que se cruzaba. Testigo de ello están los cientos de personas que han estado presentes en diversos eventos y medios para despedirla”.

“Todos, con lágrimas en los ojos y desconcierto en la mirada, (sic) una pregunta que ninguno tendría que estarse haciendo: '¿y si hubiera?' Y una sola petición: justicia para Ana María”, afirmó en video de no más de dos minutos.

Finalmente, pidió que el asesinato de su hija se esclarezca con ayuda de las autoridades mexicanas para episodios como estos no se repitan. “Ana María ya descansa en paz, pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia, no quede impune el hecho y se acaben los feminicidios en México. Justicia para Ana María", apuntó en medio de lágrimas.