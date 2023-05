Alto Comisionado de la ONU está “alarmado” por amenazas contra la JEP

Este martes, a través de la cuenta oficial de Twitter de la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Türk aseguró estar “alarmado” por las intimidaciones de las cuales fueron víctimas los funcionarios y exigió a las autoridades nacionales “garantizar la seguridad de los jueces y desmantelar los grupos armados no estatales”.

#Colombia: UN Human Rights Chief @volker_turk is alarmed by threats against @JEP_Colombia judges. We urge the authorities to ensure the judges’ safety and security and to dismantle non-state armed groups, in line with the 2016 peace agreement https://t.co/yo35ScXFmu