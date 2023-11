Uribe solicitó a Fiscalía recepción de versión libre sobre paramilitarismo

El exmandatario también publicó este sábado mensajes en relación a la revelación que hizo Mancuso, excomandante de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el viernes en una audiencia reservada de la JEP, que finalmente lo aceptó en su jurisdicción después de años de idas y venidas.

Mancuso indicó que Uribe "siempre tuvo conocimiento" de la masacre de El Aro, una operación paramilitar en la que mataron a más de 17 campesinos y desplazaron a otros tantos de su territorio.

"Nunca conversé ni me reuní con el bandido de Mancuso; el parlamentario Miguel de la Espriella me dijo que si iba a reunirme con Mancuso, le contesté que no, que de hacerlo no podría ser presidente", dijo Uribe.