¿Preclusión o juicio? Un día decisivo en la investigación contra Álvaro Uribe

“En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferenci,a como dicen ahora los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de alguno de los testigos; simplemente pedí la verdad. Imagínese yo pidiéndole mentiras a Juan Carlos Sierra, su condición en los Estados Unidos no le permite mentir, inmediatamente pierde los beneficios que tiene”, aseguró el senador.

Además, el exmandatario también aseguró en la Corte Suprema que a pesar de que interceptaron las comunicaciones, nuevamente no pudieron encontrar material probatorio que lo inculpe del hecho.