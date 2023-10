Anulan aceptación de cargos de hermanos en el caso de la fuga de Aida Merlano

"En el caso presente quien busca reconocer su culpabilidad en esta instancia carece de tal condición especial y tampoco se ha establecido un acuerdo para cometer la conducta delictiva con individuos que ostenten una posición similar (...) han sido acreditados por la Fiscalía General de la Nación como servidores públicos o como personas que hayan ejercido la custodia de la señora Aída Merlano”, señaló el juez 56 penal.

Asimismo, el togado argumentó que no se ha logrado demostrar que los hermanos Pineda Matallana "hayan colaborado de manera conjunta con un servidor público o un particular encargado de la vigilancia, cuando ellos mismos no ostentan el deber funcional de custodia o transporte de la persona detenida, arrestada o condenada, en el contexto de este caso".

El delito de fuga fue imputado contra Merlano en marzo de este año, una semana después de que el Gobierno venezolano la deportara para que respondiera por las dos condenas que le impuso la Corte Suprema de Justicia.