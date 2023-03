“Tengo como prioridad hacerle frente a los procesos en mi contra”: Merlano

Además, Merlano aseguró que: "nunca he huido de la justicia. Yo me fui porque mi vida corría peligro en este país. Me fui para prepararme, para llevar mis pruebas y para que desde ese país Colombia escuchara".

"Espero que se haga pronta justicia y comiencen los procesos para hacerme cargo de lo que soy responsable. Pero no voy a asumir delitos que no he cometido", precisó.

La congresista también dijo que ya había entregado a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia las pruebas que tenía sobre los delitos denunciados por ella. Agregó que son pruebas suficientes para que se adelanten las indagaciones y se hagan las imputaciones a los responsables.

Por último agradeció a los gobiernos de Colombia y Venezuela por la gestión para que pudiera regresar al país.

"Quiero agradecer al Gobierno de Nicolás Maduro que permitió mi regreso al país", señaló.