“La cuerda ya venía preparada con un torniquete”: Aida Merlano sobre su fuga

Una vez hizo eso probó la estabilidad de la pata de un mueble del consultorio, "y fue cuando yo procedí a hacer un torniquete con la rosca, y lo que quedaba lo metí dentro del tarro de la basura, tapé el tarro de la basura y lo puse justo de una manera que no vieran la cuerda roja, por eso es que yo digo que lo que a mí me pasó fue una cosa de Dios, no se veía nada, por eso yo no quise que el doctor Cely abriera la caneca porque se iba a dar cuenta de que había un torniquete y una cuerda dentro de la canasta. Así fue que se me dieron las cosas", conluyó la excongresista.

“Yo estaba pendiente de todos los movimientos que él (odontólogo) hacía y yo le pregunto qué va a hacer con eso y él me dice: esto es basura; le dije: tranquilo, la tomé y la boto, se la arrebate prácticamente de las manos y simulé que la iba a botar, pero lo que hice fue esconderla en mi camisa mientras él volteaba a otro lado y yo después saqué esa basura”, concluyó Merlano.

La exsenadora insistió que Cely nunca supo nada de la fuga, y sobre el abrazo que se ve en la grabación, aseveró que: "Antes de la despedida yo me la pasé casi todo el tiempo llorando mientras él me hacía el tratamiento en la boca y mi hijo me acariciaba la mano. El gesto de abrazarme fue un gesto solidario y me dijo que me aferrara a la virgen y creyera en Dios que él todo lo podía", explicó.