Intentaron agredir a candidatos a Alcaldía de Cali en foro: un escolta herido

Ante estos hechos, Wilson Ruiz aseguró que ha decidido no participar en debates hasta que no haya garantías. “A pesar de tener amenazas contra mí y mi familia la UNP no me ha asignado el esquema de seguridad que me corresponde como candidato a la alcaldía de Cali, contemplado en el Plan Democracia”, sostuvo.

Comunicado para la opinión pública:



Sobre los hechos ocurridos hoy en el Foro del Consejo Distrital de Juventud de Cali, quiero aclarar lo siguiente:



1. No es cierto que un escolta de mi equipo de campaña, haya atentado contra el equipo de campaña de Dani Rentería. Por el… pic.twitter.com/xFInCrJPti — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) September 9, 2023

En otra publicación, Ruiz advirtió que en el lugar de los hechos “se encontraron cuchillos en el piso”, por lo que consideró que “no hay garantías para volver a participar en este tipo de foros”.