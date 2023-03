“Le exijo que desista de su candidatura”: Agmeth Escaf a Máximo Noriega

Y añadió: “Es vital que cualquier candidato investigado por corrupción o por otros delitos, se aparte y desista de cualquier aspiración política en las elecciones regionales que se aproximan para no entorpecer a la justicia ni perjudicar al partido ni al Pacto. Seamos coherentes”, manifestó.

Agmeth también tuvo tiempo para defender la gestión de Gustavo Petro, que pasa por su peor momento político desde el comienzo de su Gobierno, sin embargo, no hizo mención directa a la denuncia pública que hizo Day Vásquez. “¿Que este no es el cambio por el que votaron? Sí lo es. Un lunar no daña toda una lucha, especialmente cuando nuestro líder político, el señor Presidente, es un hombre intachable que jamás se ha robado un peso, que no gusta de lujos, que no es terrateniente ni ambiciona serlo”, precisó.