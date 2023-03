Acemi rechazó acusaciones del Invima sobre “retención” de medicamentos

En días pasados, Rossi dijo a ‘Noticias Caracol’ que se trata de “un incumplimiento de las EPS y sobre esto hay quejas, denuncias, tutelas que todos los días está atendiendo la Superintendencia de Salud. Yo no sé, explíquenle ustedes a los ciudadanos que están cotizando que las EPS prefieren no comprar porque no saben si el negocio va a continuar”.

En respuesta, Acemi señaló que el director del Invima actuó “de mala fe” al decir que dichas entidades “están reteniendo y no entregando los medicamentos a los pacientes con el objetivo de oponerse a la reforma a la salud”.