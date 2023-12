Abren proceso disciplinario a suboficial que agredió a una soldado en el Meta

De acuerdo con lo que se alcanza a leer en el informe que la uniformada agredida, Marly Tatiana Osorio Gonzalez, presentó a la institución armada, la actitud del suboficial se habría generado luego de que se enterara de que ella había aceptado servir como testigo a una compañera que quería reportar algunas cosas que el mayor les había dicho días atrás.

El 𝗦𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗣𝗲ñ𝗮𝗿𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗝𝗶𝗺é𝗻𝗲𝘇 𝗢𝘀𝘄𝗮𝗹𝗱𝗼 insulta y agrede físicamente a una joven soldado. Ocurrió en el batallón en Villavicencio, Meta. @Ivan_Velasquez_ @COMANDANTE_EJC pic.twitter.com/4wykXEDugw — Iván Cuyabro (@Ivan_Cuyabro) December 3, 2023

“Siendo aproximadamente las 7:00 a. m. yo me encontraba realizando el aseo de alojamiento con mis compañeras, en ese momento ingresa la suboficial Femenina C3. Vázquez

Colorado María Alejandra al alojamiento llorando y nos dijo a todas que si podíamos decir lo que el señor SV. Peñaranda Jiménez Oswaldo (...) nos había dicho en una formación unos días antes (que si una persona nos cae mal no saludarla). Mis compañeras dijeron que no para evitar inconvenientes con mi primero; yo le dije a mi cabo que yo sí no tenía problema”, cita el documento.

Y continúa: “Saliendo del alojamiento llegó el señor SV. Peñaranda Jiménez Oswaldo y comenzó con palabras soeces y agresión física y verbal, lo cual queda evidenciado en un video”.