Abogado de Day Vásquez pidió a la Fiscalía reforzar su seguridad

Asimismo indicó que también solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad para él, ya que por su labor como representando de Vásquez Castro ha tenido "ciertas restricciones" para mantenerse seguro.

Recordemos que durante la audiencia adelantada en Bogotá, el juez le explicó a la barranquillera que su decisión "es una medida no privativa, demuestre buena conducta, preséntese, no salga de Colombia, esté atenta a los requerimientos, no vaya a reuniones políticas, es una afectación mínima a su derecho fundamental a su libertad".

Por otro lado, el juzgado 74 de control de garantías de Bogotá ordenó abrir una investigación contra Nicolás Petro y Day Vásquez por celebración indebida de contratos y falsedad en documento.