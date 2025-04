Luego de la denuncia de la ministra de Comercio encargada, Cielo Rusinque, sobre un posible intento de envenenamiento en su contra durante su visita al departamento de Córdoba, la misma funcionaria dio más detalles del hecho, teniendo en cuenta que la clínica donde fueron atendidas las cuatro personas afectadas fueron dadas de alta por “presunta intoxicación por alimentos”.

“Fueron dados de alta ayer (las personas afectadas). No fui yo quien afirmó ningún envenenamiento. Adjunté los chats donde mi escolta me dice que las personas que habían consumido los dulces que me habían regalado estaban hospitalizadas por envenenamiento… Yo procedí a confirmar la noticia. Llamé al escolta y me dijo ‘Dr. A usted la querían envenenar… Hicieron la prueba de toxicología y apareció veneno’, eso me dijo el escolta”, dijo la ministra encargada en primera instancia en entrevista en Blu Radio.

La ministra confirmó que los afectados son la hermana de uno de los escoltas que la acompañó durante su visita a Córdoba y sus familiares.

La clínica que atendió a las personas afectadas emitió un comunicado sobre la situación, aseverando que se trató de una intoxicación por alimento. Sobre esto, Rusinque dijo: “Si yo me remito a lo que dicen en Córdoba, es que la clínica está en manos de reconocidos opositores al Gobierno. Los mandaron para la casa a pesar de todavía tener los síntomas… Dice en el comunicado ‘presunta intoxicación’”.

Agregó: “Yo no veo por qué el escolta tendría que mentir… Lo que le dijeron a él en la clínica a primera instancia es que era envenenamiento. Hay hechos muchos más graves que yo he denunciado a la Fiscalía… Como la vez que entraron hombres armados a mi casa… Después salió el señor fiscal a decir que eran agentes del CTI porque en mi edificio vivían miembros de una banda de extorsonistas y un año después no aparece la banda”.

También añadió: ¿No le parece grave que un ministro diga que lo quieren envenenar? No fui yo que me lo inventé, di la versión que me corroboran. Yo no soy experta, no soy científica. Lanzo la alarma porque unas personas inocentes resultaron enfermas con un cuadro de intoxicación”.

#DenunciaPublica, me confirma el escolta que me acompañó en Montería que se encuentran hospitalizadas 4 personas por envenenamiento en la Clínica del Rio en Montería. A estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el… pic.twitter.com/lMoFG6dvTf — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) April 20, 2025

Rusinque recorrió el departamento de Córdoba durante estos días de Semana Santa “llevando la oferta institucional de la Superintendencia y del Ministerio a este rutilante territorio del país”, indicó en esta red social.

Horas después, en la noche de este mismo domingo, Rusinque dio a conocer que los dos adultos y dos niños recibieron el alta médica, “con medicamento para manejo en casa”.

“Hablé con la mamá de los niños y me informó que aunque tienen aún efectos de intoxicación se encuentran ya fuera de peligro y bajo recomendaciónes médicas en caso de que se agraven los síntomas. A Dios MIL GRACIAS. Esto sin duda me deja lecciones, a fortalecer todos el autocuidado e igual esperar lo que de esto investiguen la Policía y Fiscalía”, escribió en X.