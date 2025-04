El Gobierno Nacional inició oficialmente el proceso para eximir de visa a los ciudadanos chinos y de otras nacionalidades con el objetivo de “facilitar el turismo, el comercio y la inversión en Colombia”.

La información fue entregada en la tarde de este viernes por la canciller Laura Sarabia.

“Seguimos trabajando, como siempre, con visión compartida y diálogo fluido”, indicó la ministra de Relaciones Exteriores.

En conversación hoy con el presidente @petrogustavo iniciamos el proceso para eximir de visa a los ciudadanos chinos y otras nacionalidades. Un paso clave para facilitar el turismo, el comercio y la inversión en Colombia. Seguimos trabajando, como siempre, con visión compartida y… — Laura Sarabia (@laurisarabia) April 18, 2025

En su momento, Sarabia explicó: “Con la delegación china acordamos, principalmente, no reemplazar el mercado de los Estados Unidos, sino avanzar en cómo potenciar las relaciones de Colombia con China. No está sobre la mesa reemplazar el mercado de EE. UU.; acercarnos a uno no significa alejarnos del otro. Seguimos apostándole a que Estados Unidos sea nuestro aliado”.

Reunión

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se reunió con el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, para avanzar en los preparativos de la IV Reunión Ministerial del Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China, que se celebrará en mayo en Pekín.

Así lo anunció el miércoles el mandatario, que tiene la presidencia pro tempore de la Celac, en su cuenta de X en donde señaló: “Anoche tuvimos una reunión con el embajador de China en Colombia para organizar en mayo el encuentro de la Celac y China”.

El Foro Celac-China es un mecanismo creado en 2014 para promover el desarrollo y la cooperación en distintas áreas, pero este año cobrará especial importancia bajo la presidencia pro tempore de Colombia en momentos de incertidumbre mundial por la guerra comercial de EE.UU.

Hasta ahora, el Foro ha celebrado tres reuniones ministeriales: en enero de 2015 en Pekín, enero de 2018 en Santiago de Chile y diciembre de 2021 en México, tras lo cual volverá a Pekín en mayo de este año, según anunció la semana pasada la canciller colombiana, Laura Sarabia, quien acompañó a Petro en la cumbre de la Celac en Tegucigalpa.La canciller declaró que el encuentro se llevará a cabo el 13 de mayo en Pekín “donde el presidente Petro estará liderando junto con la troika (Honduras, Colombia y Uruguay) esta reunión de cancilleres”, manifestó Sarabia.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) agrupa a 33 países con una población de 650 millones de personas, y ve en China un socio importante para profundizar las relaciones birregionales en momentos en que las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, han hecho saltar por los aires el orden político y económico mundial establecido después de 1945.El presidente chino, Xi Jinping, destacó la semana pasada la importancia de mantener buenas relaciones entre Latinoamérica y China.