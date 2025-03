Paola Andrea Ospino fue víctima de un ataque por parte de su pareja sentimental, Andrés Felipe Palomino, quien le arrancó a mordiscos parte del rostro durante un episodio de violencia ocurrido el pasado 19 de enero de 2025 en Bogotá.

En una reveladora entrevista para el podcast “Más Allá del Silencio”, dirigido por el periodista Rafael Poveda, Ospino narró los fuertes momentos que vivió aquella madrugada cuando estuvo al borde de la muerte.

“Me mordió el cachete, luego el labio superior y me arrancó parte de la nariz. También intentó estrangularme”, relató la víctima, madre de dos niños, quien describió un comportamiento controlador y extremadamente celoso por parte de su agresor desde el inicio de la relación.

Según su testimonio, Palomino había instalado cámaras en toda la casa bajo el pretexto de vigilar a un gato, y le exigía reportarle constantemente sus movimientos. La relación comenzó a deteriorarse notablemente en diciembre, durante una visita al pueblo natal del agresor.

La noche del ataque, Palomino llegó alcoholizado al apartamento que compartían y buscó insistentemente un cuchillo que Ospino había escondido por intuición. Tras una discusión, el hombre se abalanzó sobre ella y la agredió brutalmente.

“Cuando ya comenzaba a salir el sol, estaba debilitada, pero se me ocurrió hacerle creer que no había pasado nada”, explicó Ospino, quien logró salir del apartamento fingiendo que no lo denunciaría.

Tras ser atendida de urgencia en un hospital, donde fue sometida a cirugía por las graves heridas en su rostro, Ospino denunció a su agresor. Posteriormente, colaboró con las autoridades para capturarlo, haciéndole creer que lo perdonaba y quería reunirse con él en un centro comercial.

El agresor, apodado “Caníbal”, se encuentra actualmente recluido en prisión por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Ospino espera que la acusación sea elevada a tentativa de feminicidio, ya que el hombre también la golpeó con una botella en la cabeza con intención de acabar con su vida.