A través de una carta, los siete miembros de la junta directiva de Coosalud le exigieron al presidente Gustavo Petro retractarse por los señalamientos que hizo en redes sociales sobre la presunta pérdida de $221 mil millones en la EPS.

Luis Fernando Caicedo, Óscar Giraldo, Sandra Neira, Rafael Santos, Óscar Silva, César Negret Mosquera y Jaime Pastrana Arango (hermano del expresidente Andrés Pastrana) le advirtieron a Petro: “Hemos sido afectados en nuestro buen nombre de forma aleve e injusta por quien tiene el deber de actuar como suprema autoridad administrativa”.

Para la junta directiva, las anomalías nunca existieron y las afirmaciones del superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, son falsas.

Esto luego de que el pasado viernes el ente de control del Ejecutivo afirmara tras 15 días de la intervención a la EPS que se firmó un supuesto contrato de crédito entre el Banco GNB Sudameris S.A. y la compañía Coosalud Inversa, dejando a la EPS Coosalud como garante, generando un aparente incumplimiento en noviembre del 2024 por $221 mil millones.

“Los recursos que el banco debitó en su beneficio de la fiducia constituida eran recursos que el mismo banco había desembolsado a ese instrumento de garantía, como fruto de la operación de crédito. Además, recursos propios de la cooperativa cercanos a $50 mil millones también estaban fondeando la fiducia, cuyo destino no era otro que el cumplimiento de las reservas técnicas de la EPS”, se lee en la misiva.

Petro había aseverado el pasado sábado en su cuenta de X: “En esta operación se robaron 221.000 millones de pesos de los recursos públicos de la salud. El gerente de la EPS es tambien dueño de una empresa privada de nombre similar. La empresa privada se endeuda con un banco por 221.000 millones y pone de fiador a la empresa pública con sus recursos públicos. La empresa privada no paga el crédito, es decir se lleva los 221.000 millones y el banco embarga los recursos de la pública que servían de fianza en una fiducia”.

Y este domingo el mandatario respondió a la carta de la junta: “No tengo nada de que retractarme. Las irregularidades en la EPS Coosalud, deben investigarse penalmente. Un banco tomó 221.000 millones del erario trasladado por el gobierno para la salud de los afiliados de esa EPS, que el gerente había puesto irregularmente de fianza, y precisamente ese gerente de la empresa de salud se llevó con su empresa particular los dineros del préstamo del banco. Si la junta directiva de Coosalud va a reponer los dineros públicos perdidos, bienvenidos. Si no, es la justicia penal la que debe decidir si los miembros de la junta directiva de Coosalud, no importa si son hermanos de expresidentes y exvicepresidentes, son inocentes o no. La ley no es para los de ruana. Pediré que el estado sea víctima en este proceso penal e indicaré a la agencia jurídica del estado que asuma la defensa del interés de los afiliados a Coosalud y del interés público”.