El pasado 4 de diciembre de 2016 fue asesinada la niña Yuliana Samboní, de tan solo 7 años de edad, por el arquitecto Rafael Uribe Noguera.

El hombre la secuestró y la asesinó. El caso estremeció a un país entero, pues la niña venia de una familia muy humilde indígena que tenía tres hijos.

Recordando, que hace 8 años sucedió ese terrible suceso, Red+ contactó a Juvencio Samboní, padre de Yuliana, que aún recuerda ese terrible momento como si hubiese sido ayer.

Don Juvencio Samboní padre de Yuliana se encuentra presente en la lectura de fallo contra Rafael Uribe Noguera @NoticiasRCN pic.twitter.com/LIWgIMEnbm — Felipe Quintero (@FelipQuintero) March 29, 2017

“Ahora solo vivimos con miedo. Así quiera cuidarlos uno mantiene con temor. La vida de uno ya no es igual. Quedamos marcados por lo que nos pasó. Uno queda con temor de que con los niños no nos vuelva a pasar lo mismo. Siempre lo pienso cuando me voy a trabajar”, dijo el señor que ya tiene 40 años.

Contó que se dedica al campo y trabaja en lo que sea con tal de traer el alimento para su familia. Su esposa Nelly Muñoz se queda con sus otros dos hijos Nicol Sofía y Julián Andrés.

Juvencio describió que no son los mismos y que se volvieron muy desconfiados. Viven en el corregimiento de Milagros, cerca del municipio de Bolívar, en el departamento del Cauca.

“La vida ya no es igual después de lo que nos pasó, uno se vuelve temeroso con los niños”. Además, también señaló que no sabe mucho de la rebaja de pena que le dieron a Uribe Noguera de 58 años.

“De allá para acá no volvimos a saber nada. Sobre esa rebaja de pena uno no puede hacer más nada, esa es la justicia”, dijo.

Y es que al parecer gracias a sus bocetos y dibujos arquitectónicos el hombre recibió una rebaja de pena de 14 meses.

Después de 8 años manifiestan que los sentimientos por esta época están a flor de piel por “no haber podido ayudar a la niña y evitar esto que nos pasó a todo”.

De la ayuda que supuestamente recibieron, el señor Juvencio indicó que el Ministerio de Agricultura solo le dio 30 gallinas, “y un proyecto de vivienda que tardó pero que ya tenemos aquí en Milagros Cauca”.