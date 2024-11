Luego de que alias Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln en los diálogos con el Gobierno nacional, asegurara que existía la posibilidad de no firmar un acuerdo de paz con la administración de Gustavo Petro, el presidente respondió a través de su cuenta de X.

Aseveró que no considera que la firma de paz se logre en próximos gobiernos. “La verdad no creo que haya próximo gobierno que haga la paz con el ELN. La historia es un flujo permanente y no se repite”, sostuvo.

En su cuenta de X, el mandatario añadió que “todos y todas las combatientes del ELN saben hoy, precisamente porque la historia es un río con muchas derivas, que se escoge el camino del padre Camilo Torres Restrepo y su amor eficaz, o el camino de Pablo Escobar. El pueblo colombiano los quiere en el camino del padre que ofreció su vida por los demás. Esto mismo me lo dijo personalmente el mismo Pablo Beltrán y se lo escuché al comandante Pizarro”.

Lea también: ELN no firmaría la paz con el Gobierno de Petro

De acuerdo con ‘Pablo Beltrán’, “la meta inmediata es avanzar lo máximo posible, hasta 2026, cuando concluye el presente Gobierno, y dejar este proceso lo más avanzado posible para que próximos gobiernos le den continuidad”.

En entrevista con la agencia EFE puntualizó que es necesaria “política única” para descongelar las negociaciones de paz, paralizadas desde enero, para “avanzar lo máximo posible” en el proceso, y buscar un nuevo cese al fuego bilateral.

“Le solicitamos al Gobierno que afinara una sola política frente a esta mesa (…), queremos un solo interlocutor (con el) que si la mano derecha construye, la otra no destruye”, manifiesta Beltrán, tras la publicación de un comunicado conjunto, luego de una reunión en Caracas, que refleja el compromiso de consultar con sus bases para buscar fórmulas de desatascar el diálogo.