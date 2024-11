La cédula de ciudadanía es un documento indispensable para identificar y respaldar a los ciudadanos colombianos en las diferentes diligencias judiciales, civiles y administrativas.

Por ello, los ciudadanos mayores de 18 años deben cargar con este documento de identidad para todas partes, y mostrarlo a las autoridades en caso de que lo pidan.

Lo cierto es que los policías pueden solicitar a los ciudadanos este documento de identidad en físico para revisar sus antecedentes penales o verificar sus datos, bajo el propósito de garantizar la seguridad en el territorio nacional.

Sin embargo, en caso de no tener la cédula en físico, los agentes de policía no pueden imponer una multa económica al ciudadano por no presentarla en medio de un control o registro. Simplemente con el número de identificación, u otro documento las autoridades pueden verificar los datos que deseen del ciudadano.

Esto no significa que las personas puedan salir siempre sin su documento de identidad, y que la dejen olvidada, o no tramiten una cédula vencida o extraviada.

Cabe aclarar, que la Policía si puede multar a aquellas personas que se nieguen a dar su número de identidad para que los antecedentes penales u otros datos sean verificados por las autoridades. En este caso los ciudadanos deberán pagar el valor de 693.333 pesos.

