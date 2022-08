Piden evitar invasión de urbanización destinada a desplazados en Valledupar

Por lo anterior, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar señaló en el fallo que, “habiendo sido entregadas las viviendas del Porvenir desde diciembre de 2020, según respuesta 720 viviendas con certificado de habitabilidad, realizado el censo de las personas víctimas de la violencia y el sorteo para la adjudicación de las viviendas, realizado el censo por parte de la Alcaldía de Valledupar de las personas que no cuentan con dicha condición en cumplimiento del numeral 6 de la sentencia de tutela, no se considera que exista justificación al no cumplimiento de la orden tutelar, pues aún no han comenzado las acciones de reubicación de los accionantes en la urbanización El Porvenir a la fecha de esta providencia, desde la entrega de las viviendas (diciembre 2020) sin que sea posible iniciar el paso siguiente, cuál sería la notificación de desalojo, en tanto, las familias no sean reubicadas”.

Cabe mencionar que anteriormente el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Valledupar había resuelto sancionar al alcalde de la ciudad, Mello Castro González, con arresto domiciliario de tres días y multa de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, tras el desacato del fallo de tutela T-946 de 2011, en la que se ordenó el desalojo de la invasión, propiedad del mayor Alberto Pimienta Cotes, ubicada en el predio Sabana 1, en esta ciudad.