Balacera tras intento de atraco en restaurante de Valledupar deja un herido

Según relató el hombre al que iban a atracar, había salido de almorzar pasado el mediodía de este viernes cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta para intentar robarle las prendas de oro que llevaba.

“Uno de ellos usaba tapaboca y chaqueta color negro, me dijo ‘quieto’ y me apuntó con un arma, yo tiré un bolso que llevaba y salí corriendo, me caí y empezaron a disparar. En esas el vigilante sacó para defender, y le dieron un disparo en el brazo”, indicó la víctima del intento de atraco.