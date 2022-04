Los profesionales del acordeón se sacan chispa

En lo personal considera que merece ganar porque es integral, ya que tiene buena voz y también toca bien, por lo que representa esa figura del juglar. Hay otros que también lo logran como Luchito Daza y creo que de los jóvenes somos los más completos”.

El sanandresano Julián Rojas, Rey Vallenato 1991, contó a EL HERALDO que este Rey de Reyes tiene un sentido muy especial para él ya que tuvo la oportunidad de grabar el álbum ‘El invencible’ junto a Jorge Oñate, el homenajeado de esta edición. “Hicimos historia con ese álbum cargado de éxitos y que la gente aún sigue oyendo, esa es la muestra fiel del vallenato que deben seguir las nuevas generaciones”.

Rojas que acaba de vivir un capítulo amargo al recaer en las garras de las digas dijo sentirse pleno y que no quiere volver a ese estado deplorable. “ me siento feliz de estar en pie, y en pie me quiero mantener, no quiero que digan por ahí esta Julián en las drogas, no, yo no quiero más de eso porque quizás no vuelva q salir de ese mundo jamás. Aquí estamos luchando por una corona Bastante soñada y para allá que nos hemos preparado a conciencia”, sostuvo.